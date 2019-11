Ρατσιστική επίθεση οπαδού σε Σμαρτ: «Μείνε στα γόνατα, αυτό είναι σωστό» (vid)

Ρατσιστική επίθεση δέχθηκε από έναν οπαδό στο ματς των Νάγκετς με τους Σέλτικς ο Μάρκους Σμαρτ σε ένα περιστατικό που δεν έχει θέση στα γήπεδα και πουθενά.

«Το πόδι μου κόλλησε σε μια καρέκλα και ένας οπαδός μου φώναξε "Έτσι είναι σωστό, να είσαι στο έδαφος, στα γόνατα'' και εγώ του είπα "Δες το ματς γιατί αν ήμασταν στον δρόμο, δεν θα το έλεγες αυτό», ανέφερε ο γκαρντ των Κελτών.

Θέση για το θέμα πήρε και ο Ρικ Πιτίνο που προέτρεψε όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις να έρθουν στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

"My foot got stuck in a chair and a fan told me, ‘That’s right, stay on the ground, get on your knees.’ Excuse me? I just told him, ‘Listen, just watch the game,’ because if … we were on the street, you probably wouldn’t say that." https://t.co/oBb0HHym1k

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) November 23, 2019