ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • STOIXIMAN.GR GREEK BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • A1 VOLLEY MEN
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Πρώτο κάρφωμα του Bronny στο λύκειο και χαμόγελο στην κάμερα! (vid)

Πρώτο κάρφωμα του Bronny στο λύκειο και χαμόγελο στην κάμερα! (vid)

Πρώτο κάρφωμα του Bronny στο λύκειο και χαμόγελο στην κάμερα! (vid)

Ο γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Bronny έκανε το πρώτο του κάρφωμα στο λύκειο με τη φανέλα του Sierra Canyon, θυμίζοντας τον πατέρα του, αφού μετά έκανε και γκριμάτσα στην κάμερα.

Σίγουρα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι περήφανος με αυτά που κάνει ο γιος του στο λύκειο του Sierra Canyon.

Ο Βronny πάτησε γερά και πραγματοποίησε το πρώτο του κάρφωμα στο λύκειο.

Δείτε την πτήση του

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Φοβερός Τζόρνταν: Έχασε alley oop και αγκάλιασε συμπαίκτη για να απολογηθεί! (vid)

Μπάσκετ

Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε ρεκόρ του Νοβίτσκι μπροστά στα μάτια του ! (vid)

Μπάσκετ

Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εις βάρος του Κάζινς

Μπάσκετ

Σπερς: Χειρότερο σερί ηττών στην εποχή Πόποβιτς!

Μπάσκετ

Διαμαντόπουλος: «Αυτή τη φορά δεν θα κάνω τα ίδια λάθη» (gTV)

Μπάσκετ

Καρμέλο: Τώρα ή ποτέ! (pics & vids)

Best of internet