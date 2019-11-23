Πρώτο κάρφωμα του Bronny στο λύκειο και χαμόγελο στην κάμερα! (vid)

Σίγουρα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι περήφανος με αυτά που κάνει ο γιος του στο λύκειο του Sierra Canyon.
Ο Βronny πάτησε γερά και πραγματοποίησε το πρώτο του κάρφωμα στο λύκειο.
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ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 75vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 72vs
FENERBAHCE BEKO 88
ΤΕΛΙΚΟ
FC BARCELONA 96vs
MACCABI TEL AVIV 73
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 97vs
CSKA MOSCOW 81
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 70vs
ZENIT PETERSBURG 60
ΤΕΛΙΚΟ
PARIS SAINT-GERMAIN 2vs
OSC LILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORUSSIA DORTMUND 3vs
PADERBORN 07 3
ΤΕΛΙΚΟ
LEVANTE UD 2vs
MALLORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 80vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 59vs
CRVENA ZVEZDA 61
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΞAΝΘΗ -
LIVE
WEST HAM UNITED 0vs
TOTTENHAM HOTSPUR 0
EVERTON FC -vs
NORWICH CITY -
BRIGHTON & HOVE -vs
LEICESTER CITY -
WATFORD FC -vs
BURNLEY FC -
AFC BOURNEMOUTH -vs
WOLVES -
CRYSTAL PALACE -vs
LIVERPOOL FC -
ARSENAL -vs
SOUTHAMPTON FC -
MANCHESTER CITY -vs
CHELSEA -
LIVE
CD LEGANES 1vs
FC BARCELONA 0
REAL BETIS -vs
VALENCIA CF -
GRANADA CF -vs
ATLETICO MADRID -
REAL MADRID -vs
REAL SOCIEDAD -
ATALANTA -vs
JUVENTUS -
AC MILAN -vs
SSC NAPOLI -
TORINO FC -vs
INTER -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
VFL WOLFSBURG -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
SC FREIBURG -
UNION BERLIN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
FORTUNA DUSSELDORF -vs
BAYERN MUNCHEN -
SV WERDER BREMEN -vs
FC SCHALKE 04 -
RB LEIPZIG -vs
1. FC KOLN -
ΠΑΟΚ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
LARISA -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 128vs
ATLANTA HAWKS 103
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 125vs
CHARLOTTE HORNETS 118
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 116vs
SACRAMENTO KINGS 97
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 108vs
MIAMI HEAT 116
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 127vs
LOS ANGELES LAKERS 130
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 115vs
SAN ANTONIO SPURS 104
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 143vs
CLEVELAND CAVALIERS 101
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 113vs
GOLDEN STATE 109
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 96vs
BOSTON CELTICS 92
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 122vs
HOUSTON ROCKETS 119
MINNESOTA -vs
PHOENIX SUNS -
OLYMPIQUE LYON -vs
OGC NICE -
AMIENS SC -vs
RC STRASBOURG -
DIJON FCO -vs
STADE RENNES -
ANGERS SCO -vs
NIMES OLYMPIQUE -
FC METZ -vs
REIMS -
BREST -vs
FC NANTES -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
LIVE
DENIZLISPOR 0vs
RIZESPOR 0
ANKARAGUCU -vs
TRABZONSPOR -
KONYASPOR -vs
BESIKTAS -
LIVE
RUBIN KAZAN 1vs
ZENIT ST PETERSBURG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ORENBURG 1vs
AKHMAT GROZNY 2
DINAMO MOSKVA -vs
ROSTOV -
FUENLABRADA -vs
JOVENTUT BADALONA -
MONBUS OBRADOIRO -vs
MORABANC ANDORRA -
UNICAJA -vs
BILBAO BASKET -
ZARAGOZA -vs
BAXI MANRESA -
REGGIANA -vs
OPENJOBMETIS VARESE -
LIVE
TOFAS 21vs
BESIKTAS 24
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 88vs
BUYUKCEKMECE 73
TURK TELEKOM -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ELPIDA AMPELOKIPON -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
Ο γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Bronny έκανε το πρώτο του κάρφωμα στο λύκειο με τη φανέλα του Sierra Canyon, θυμίζοντας τον πατέρα του, αφού μετά έκανε και γκριμάτσα στην κάμερα.
Σίγουρα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι περήφανος με αυτά που κάνει ο γιος του στο λύκειο του Sierra Canyon.
Ο Βronny πάτησε γερά και πραγματοποίησε το πρώτο του κάρφωμα στο λύκειο.
Δείτε την πτήση του