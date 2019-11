Mίτσελ: Έκανε δώρο τα παπούτσια του σε 2 μικρούς φίλους των Τζαζ! (vid)

Ξέρει τους τρόπους για να κάνει τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο ευτυχισμένο ο Μίτσελ και το έδειξε για ακόμα μια φορά.

Ο ηγέτης των Τζαζ έκανε έκπληξη σε 2 πιτσιρικάδες φίλους των Τζαζ, αφού τους δώρισε από ένα ζευγάρι με τα νέα του παπούτσια και τα υπέγραψε. H αντίδραση του μικρού είναι όλα τα λεφτά, όταν βλέπει τα παπούτσια.

Δείτε το video

Donovan Mitchell surprised two kids in the last row with courtside seats and signed DONs@adidasHoops pic.twitter.com/W3AtqqFeMU

— House of Highlights (@HoHighlights) November 23, 2019