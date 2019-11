O Τζέιμς Χάρντεν έκανε επίδειξη τεχνικής μπροστά στον Μπέβερλι και αφού τον άδειασε, εκνευρισμένος ο παίκτης των Κλίπερς επέστρεψε να τον γκρεμίσει, με τον «Μούσια» πάντως να βάζει το καλάθι και φυσικά να κερδίζει και το φάουλ.

Απλά απολαύστε τον:

WHAT A CROSS AND THREE FROM HARDEN pic.twitter.com/Hx2Nf3ROBU

— ESPN (@espn) November 23, 2019