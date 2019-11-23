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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑLos Angeles Lakers
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Nτέιβις «σερβίρει», ΛεΜπρόν καρφώνει στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Nτέιβις «σερβίρει», ΛεΜπρόν καρφώνει στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Nτέιβις «σερβίρει», ΛεΜπρόν καρφώνει στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απογειώθηκε κόντρα στους Θάντερ και κατέκτησε την κορυφή στο TOP 10.

Εντυπωσιακό ήταν το TOP 10 της Euroleague για ακόμη μια φορά.

Πολλοί πάλεψαν για την κορυφή, αλλά αυτή ανήκει στους Λέικερς.

Ο Ντέιβις ύψωσε, ο ΛεΜπρόν κάρφωσε και βρέθηκε στην πρώτη θέση.

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