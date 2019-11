Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο ΛεΜπρον: 10 ασίστ σε 7 παιχνίδια, όπως ο «Μάτζικ»! (pic)

Ο «Βασιλιάς» είναι εξαιρετικός την φετινή σεζόν με τους Λέικερς και το ένα... κατόρθωμα ακολουθεί το επόμενο. Στον αγώνα κόντρα στους Θάντερ είχε και πάλι 14 ασίστ και με αυτόν τον αριθμό έφτασε τα 7 συνεχόμενα παιχνίδια, που μετρά 10 ασίστ και πάνω. Αυτό είχε να συμβεί από τον Μάτζικ Τζόνσον και το 1991, που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο.

LeBron James has 10 assists in 7 straight games, the longest streak by a Laker since Magic Johnson in 1991 pic.twitter.com/ypXFnFSNE5

— SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2019