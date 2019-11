Χάρντεν: «Δεν έχω δει ξανά τέτοια double teams» (vid)

Οι Ρόκετς έχασαν ένα παιχνίδι που... κρατούσαν και με περίπου 1 δευτερόλεπτo πριν το τέλος του αγώνα ο Χάρντεν πήρε την μπάλα για το τελευταίο σουτ, αλλά, όπως ήταν αναμενόμενο, έπεσε πάνω του όλη η άμυνα των Κλίπερς, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο «Μούσιας» σχολίασε το γεγονός για την άμυνα που δέχτηκε, αφού έπεσαν πάνω του όλοι οι αμυντικοί και τόνισε ότι δεν έχει δει ξανά κάτι τέτοιο, με τους χρήστες του twitter πάντως να του υπενθυμίζουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις με άλλους παίκτες και κυρίως τον Κάρι.

«Όλη την σεζόν μου κάνουν double teams. Δεν έχω δει ξανά σε αγώνα ΝΒΑ, με τόσους καλούς αμυντικούς να γίνεται αυτό και να τρέχει κι άλλος. Να με ενημερώσετε αν το έχετε δει».

Rockets’ James Harden on the attention he’s seeing: “The whole season they’re running doubles teams at me. I’ve never seen that in an NBA game where you’ve got really good defenders & someone else running at the top of the key. Y’all let me know the last time you’ve seen that.” pic.twitter.com/eVxRUgds76

— Ben Golliver (@BenGolliver) November 23, 2019