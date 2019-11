Λέοναρντ και Ουίλιαμς είναι οι πιο... clutch παίκτες της λίγκας! (pic)

Είναι... clutch και το απολαμβάνουν. Ο Καουάι Λέοναρντ και ο Ουίλιαμς, για ακόμα μια φορά, μίλησαν στο τέλος για τους Κλίπερς και ήταν εκείνοι που με δύο μεγάλα σουτ έδωσαν το προβάδισμα και τελικά την νίκη στην ομάδα τους, κόντρα στους Ρόκετς.

Οι δύο παίκτες είναι εκείνοι που έχουν τα περισσότερα σουτ για προβάδισμα στο τελευταίο λεπτό, από την έναρξη της περασμένης σεζόν. Ο Καουάι Λέοναρντ έχει 9 και ο Λου Ουίλιαμς έχει 8.

Clutch Clippers

Kawhi Leonard (9) and Lou Williams (8) have the most go-ahead FG in the final minute since the start of last season. pic.twitter.com/wZvBx8zo0d

— SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2019