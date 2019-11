Στις 29 Νοέμβρη πιθανότατα θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Ίρβινγκ, που αυτό σημαίνει πως δεν θα βρεθεί στη Βοστώνη στις 28/11 για το παιχνίδι με τους Σέλτικς και κάπως έτσι θα... γλιτώσει την θερμή υποδοχή που του ετοίμαζαν οι οπαδοί της πρώην του ομάδας.

Kyrie Irving (shoulder) expected to miss next three games pic.twitter.com/yX2ZRIM0tN

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 23, 2019