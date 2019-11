Ακόμα ένα ρεκόρ σημείωσε ο Λούκα Ντόντσιτς στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο Σλοβένος άσος των Μάβερικς, στο παιχνίδι της ομάδας του με τους Καβαλίερς, σημείωσε 30 πόντους κι έδωσε 14 ασίστ και κάπως έτσι έγινε ο νεότερος NBAer που σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια σημείωσε 30+ πόντους κι έδωσε 10+ ασίστ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Luka Doncic is the youngest player in @NBAHistory to record 3 consecutive 30+ point and 10+ assist games. pic.twitter.com/qMr3jngiPT

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 23, 2019