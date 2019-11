Ιμπάκα: «Με πλήγωσε που έφυγε ο Λέοναρντ»

Ο Σερζ Ιμπάκα στάθηκε στον Καουάι Λέοναρντ στην εκπομπή του How hungry are you και τόνισε πως πληγώθηκε όταν τον είδε να φεύγει από τους Ράπτορς. Παρόλα αυτά έδειξε να καταλαβαίνει την ανάγκη του Klaw να επιστρέψει στη γενέτειρα του.

«Με πλήγωσε λιγάκι γιατί ήταν φίλος μου. Ήταν υπέροχος τύπος, υπέροχος συμπαίκτης. Και ήρθε η στιγμή που έφυγε. Με πόνεσε. Αλλά δεν μπορείς να θυμώσεις με κάποιον που προσπαθεί να γυρίσει σπίτι του. Το ξέραμε ήδη ότι ήθελε να γυρίσει σπίτι του. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, σκέφτηκα "μπορεί να αλλάξει γνώμη, μπορεί να μείνει ακόμα μια σεζόν". Αλλά αυτό δεν έγινε», ήταν τα λόγια του παίκτη των Καναδών.