Ουατάρου Μισάκα: Πέθανε ο πρώτος «μη λευκός» παίκτης του ΝΒΑ (pics & vids)

Ήταν ο άνθρωπος που κατέρριψε τις χρωματικές διακρίσεις στην κορυφαία λίγκα, καθώς έγινε ο πρώτος μη - λευκός παίκτης (first non-white athlete ή athlete of color, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα των ΗΠΑ) που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ.

Ο Αμερικανός, με ιαπωνικές ρίζες, Ουατάρου Μισάκα ήταν ο πρώτος Ασιάτης που πάτησε παρκέ στο ΝΒΑ με την φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς το 1947-48.

Ο «Ουάτ» γεννήθηκε στις 21/12/1923 στο Όγκντεν της Γιούτα και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών, 40 χιλιόμετρα βορειότερα, στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο Μισάκα, που γνώρισε το σκληρό πρόσωπο της απόρριψης όταν ήταν νέος, λόγω της καταγωγής του, κατάφερε να ξεπεράσει τις διακρίσεις και να αγωνιστεί στην μπασκετική ομάδα του Ogden High School, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων (1940, 1941). Ισάριθμους τίτλους πήρε και με το Weber Junior College, με το βραβείο του MVP να καταλήγει στα χέρια του το 1942 και την επόμενη χρονιά να αναδεικνύεται «Athlete of the Year». Το 1944 κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NCAA.

Το 1947 οι Νικς τον επέλεξαν στο draft και αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια μαζί τους. Στη συνέχεια, η ομάδα της Νέας Υόρκης τον «έκοψε» από το ρόστερ, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως αυτό έγινε επειδή υπήρχαν πολλοί γκαρντ. Έκτοτε, δεν έπαιξε ξανά μπάσκετ, ενώ απέρριψε και πρόταση από την ομάδα επειδείξεων, Harlem Globetrotters. Παντρεύτηκε, έκανε δυο παιδιά και δούλεψε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός σε εταιρεία στο Σολτ Λέικ Σίτι, τιμώντας το πτυχίο του. «Ο μισθός του rookie με τον μηχανικό δεν είχε μεγάλη διαφορά», είχε αναφέρει τότε.

The first person of color to play in the NBA was Japanese-American: Wataru Misaka, who played for the 1947-48 Knicks. He died yesterday at age 95. https://t.co/ZZSgNTdaCo — David Jarman (@DavidLJarman) November 22, 2019

Sad day for our community. Wataru Misaka, Weber legend, and the first person of color to play in the NBA, passed away at age 95. Heroes come in all shapes and sizes: this one’s body was 5 foot 7; his heart was as large as the heights he scaled. Rest In Peace, Wat. pic.twitter.com/b7eYI4M8qW — Zach Bloxham (@zblox) November 21, 2019

RIP to the first non-white player in pro #basketball. He was also a US veteran who faced racial taunts and threats. https://t.co/980y6kH3QF — Carol Tang (@CarolTang1) November 22, 2019

Wataru Misaka passed away on Thursday at the age of 95. Drafted in 1947 by the Knicks

NCAA champion (Utah)

First non-white player and Asian descent player to play in the NBA Trailblazer. #NewYorkForever pic.twitter.com/weDzyX79Yy — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 21, 2019

Passing of a true unsung hero. Japanese-American Wataru Misaka, who broke the color barrier in the NBA playing for the Knicks in 1947 (after winning the NCAA Championship with Utah in 1944 before his military service), passes at 95. (Note @sandraendotv) https://t.co/pAtSmOWukw — Mel Huang (@mel_huang) November 21, 2019