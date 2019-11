Κόμπι: «Θα ακουμπάω σε κάθε κατοχή την μπάλα, θα μάθετε τον... Μπράιντ» (pic & vid)

Ο Λου Ουίλιαμς, ο καλύτερος 6ος παίκτης της λίγκας, βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή και αποκάλυψε μια ατάκα του Κόμπι, που δείχνει πόσο μεγάλος ήταν ο μύθος του.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Ο Κόμπι θα νευριάσει μαζί μου που θα το πω, αλλά χάναμε στο Πόρτλαντ και βγαίνει και λέει, ''από εδώ και πέρα θα ακουμπάω την μπάλα σε κάθε κατοχή. Όλοι θα μάθετε πως είναι να παίζετε με τον Κόμπι να είναι ο Μπράιντ''»

Lou Williams tells an epic story about how Kobe chewed the #Lakers out after a blowout loss:

"He came in the locker room, and he was like 'from now on out, every time down the court, I touch the ball. Y'all gonna learn what it's like to play with Kobe Bean Fucking Bryant." pic.twitter.com/bdbJ02Ajs1

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) November 22, 2019