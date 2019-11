Ο Καρμέλο πηδάει για ριμπάουντ και... ξεκαθαρίζει στον Γιάννη ότι είναι δικό του (vid)

Ο νεοφερμένος άσος των Μπλέιζερς επέστρεψε δυναμικά στο παιχνίδι και δείχνει διάθεση να επιστρέψει και σε καλή κατάσταση. Η ψυχολογία του φαίνεται να είναι πολύ καλή, ενώ σε μια διεκδίκηση ριμπάουντ έδωσε όλη του την ενέργεια.

Πήδηξε μαζί με τους συμπαίκτες του και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το αμυντικό ριμπάουντ και με ανοιχτά τα μικρόφωνα ακούστηκε η κραυγή που έλεγε, όχι και τόσο ευγενικά, σε όλους να κάνουν στην άκρη. Συνολικά ο Καρμέλο μάζεψε 7 ριμπάουντ.

«Το έχω... εξαφανιστείτε από εδώ».

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Melo had to let 'em know the rebound was his (via @BleacherReport) pic.twitter.com/hpZgWAAU5k

— SLAM (@SLAMonline) November 22, 2019