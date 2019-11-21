Σέλτικς: Εντυπωσιακές οι city edition φανέλες! (pics)

Με ανάρτηση τους στα social media oι Σέλτικς παρουσίασαν τις city edition φανέλες τους.
Πράσινες με χρυσά γράμματα και λεπτομέρειες.
Οι Τέιτουμ, Μπράουν, Κέμπα, Έντουαρντς, Χέιγουορντ και Καντέρ ήταν εκείνοι που τις δοκίμασαν πρώτοι.
ALBA BERLIN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
CRVENA ZVEZDA -
MILANO -vs
ANADOLU EFES -
VALENCIA -vs
BC KHIMKI -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LYON-VILLEURBANNE -vs
FENERBAHCE BEKO -
FC BARCELONA -vs
MACCABI TEL AVIV -
REAL MADRID -vs
CSKA MOSCOW -
KIROLBET BASKONIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 93vs
ZARAGOZA 78
ZALGIRIS KAUNAS -vs
CRVENA ZVEZDA -
ALBA BERLIN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MILANO -vs
ANADOLU EFES -
VALENCIA -vs
BC KHIMKI -
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 138vs
SAN ANTONIO SPURS 132
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 109vs
NEW YORK KNICKS 104
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 101vs
CHARLOTTE HORNETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 127vs
MILWAUKEE BUCKS 135
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 124vs
CLEVELAND CAVALIERS 100
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 142vs
GOLDEN STATE 94
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 113vs
ORLANDO MAGIC 97
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 109vs
DETROIT PISTONS 89
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 95vs
UTAH JAZZ 103
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 105vs
HOUSTON ROCKETS 95
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 107vs
BOSTON CELTICS 104
LIVE
OK VOJVODINA 1vs
SHAKHTAR SOLIGORSK 0
LIVE
HACKEN 1vs
NORRBY IF 1
LIVE
SZOMBIERKI BYTOM 1vs
JASTRZAB BIELSZOWICE 2
LIVE
BREIDABLIK 2vs
VALUR REYKJAVIK 1
LIVE
SLAVIA RUDA SLASKA 0vs
SOSNICA GLIWICE 0
LIVE
ISERLOHN 0vs
HOLZWICKEDER SC 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL RAMAT GAN 3vs
HAPOEL KFAR SHALEM 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL KATAMON 1vs
BNEI YEHUDA 0
SCHONNEBECK -vs
FROHNHAUSEN -
VFR 08 OBERHAUSEN -vs
ADLER OSTERFELD -
ADLER UNION FRINTROP -vs
SCHWARZ-WEISS ESSEN -
Oι Σέλτικς παρουσίασαν στον κόσμο τους τις city edition φανέλες τους και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
Με ανάρτηση τους στα social media oι Σέλτικς παρουσίασαν τις city edition φανέλες τους.
Πράσινες με χρυσά γράμματα και λεπτομέρειες.
Οι Τέιτουμ, Μπράουν, Κέμπα, Έντουαρντς, Χέιγουορντ και Καντέρ ήταν εκείνοι που τις δοκίμασαν πρώτοι.