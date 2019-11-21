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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑBoston Celtics
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Σέλτικς: Εντυπωσιακές οι city edition φανέλες! (pics)

Σέλτικς: Εντυπωσιακές οι city edition φανέλες! (pics)

Σέλτικς: Εντυπωσιακές οι city edition φανέλες! (pics)

Oι Σέλτικς παρουσίασαν στον κόσμο τους τις city edition φανέλες τους και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Με ανάρτηση τους στα social media oι Σέλτικς παρουσίασαν τις city edition φανέλες τους.

Πράσινες με χρυσά γράμματα και λεπτομέρειες. 

Οι Τέιτουμ, Μπράουν, Κέμπα, Έντουαρντς, Χέιγουορντ και Καντέρ ήταν εκείνοι που τις δοκίμασαν πρώτοι.

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