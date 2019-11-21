Ντόντσιτς: Τα «όργια» που κάνει στο παρκέ (vid)

Το ΝΒΑ μας θύμισε τι έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς στα δύο τελευταία παιχνίδια στα οποία πέτυχε triple double έχοντας απίθανα στατιστικά.
Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Λίγκα για τον ΣΛοβένο γκαρντ των Μάβερικς...
ALBA BERLIN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
CRVENA ZVEZDA -
MILANO -vs
ANADOLU EFES -
VALENCIA -vs
BC KHIMKI -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LYON-VILLEURBANNE -vs
FENERBAHCE BEKO -
FC BARCELONA -vs
MACCABI TEL AVIV -
REAL MADRID -vs
CSKA MOSCOW -
KIROLBET BASKONIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 93vs
ZARAGOZA 78
ZALGIRIS KAUNAS -vs
CRVENA ZVEZDA -
ALBA BERLIN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
MILANO -vs
ANADOLU EFES -
VALENCIA -vs
BC KHIMKI -
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 138vs
SAN ANTONIO SPURS 132
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 109vs
NEW YORK KNICKS 104
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 101vs
CHARLOTTE HORNETS 91
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 127vs
MILWAUKEE BUCKS 135
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 124vs
CLEVELAND CAVALIERS 100
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 142vs
GOLDEN STATE 94
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 113vs
ORLANDO MAGIC 97
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 109vs
DETROIT PISTONS 89
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 95vs
UTAH JAZZ 103
ΤΕΛΙΚΟ
DENVER NUGGETS 105vs
HOUSTON ROCKETS 95
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 107vs
BOSTON CELTICS 104
OK VOJVODINA -vs
SHAKHTAR SOLIGORSK -
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL RAMAT GAN 3vs
HAPOEL KFAR SHALEM 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL KATAMON 1vs
BNEI YEHUDA 0
HACKEN -vs
NORRBY IF -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
JASTRZAB BIELSZOWICE -
BREIDABLIK -vs
VALUR REYKJAVIK -
SLAVIA RUDA SLASKA -vs
SOSNICA GLIWICE -
ISERLOHN -vs
HOLZWICKEDER SC -
SCHONNEBECK -vs
FROHNHAUSEN -
VFR 08 OBERHAUSEN -vs
ADLER OSTERFELD -
ADLER UNION FRINTROP -vs
SCHWARZ-WEISS ESSEN -
Ο Σλοβένος κάνει απίθανα πράγματα και έχει ήδη 15 triple double.
Το ΝΒΑ μας θύμισε τι έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς στα δύο τελευταία παιχνίδια στα οποία πέτυχε triple double έχοντας απίθανα στατιστικά.
Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Λίγκα για τον ΣΛοβένο γκαρντ των Μάβερικς...