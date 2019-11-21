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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑDallas Mavericks
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Ντόντσιτς: Τα «όργια» που κάνει στο παρκέ (vid)

Ντόντσιτς: Τα «όργια» που κάνει στο παρκέ (vid)

Ντόντσιτς: Τα «όργια» που κάνει στο παρκέ (vid)

Ο Σλοβένος κάνει απίθανα πράγματα και έχει ήδη 15 triple double. 

Το ΝΒΑ μας θύμισε τι έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς στα δύο τελευταία παιχνίδια στα οποία πέτυχε triple double έχοντας απίθανα στατιστικά.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η Λίγκα για τον ΣΛοβένο γκαρντ των Μάβερικς...

Youngest Player With Back-To-Back 35+ PT Triple-Doubles!

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