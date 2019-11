Ο Ισπανός σέντερ έληξε άδοξα την συνεργασία του με τους Μπλέιζερς και πλέον θα πάρει τον χρόνο του να αποθεραπευτεί και να δει τις επιλογές για το μέλλον του, χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στον Γκασόλ, μέσω twitter.

«Γίνε καλά και ετοίμασε τον λόγο σου για το Hall of Fame».

Big brother @paugasol get your left foot right and also get your HOF speech ready

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 21, 2019