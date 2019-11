Αντετοκούνμπο: «Στόχος μου να γίνω καλύτερος και να κάνω την ομάδα μου να νικάει» (vid)

Οι Μπακς πήραν ακόμα μια νίκη, κόντρα στους Χοκς αυτή την φορά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση. Μετά το τέλος του αγώνα ο Έλληνας σταρ μίλησε για το παιχνίδι, τις συνεχόμενες νίκες, τους στόχους του, αλλά και τον Τζαμπάρι Πάρκερ, που βρέθηκαν αντίπαλοι.

Αναλυτικά:

«Όταν μπήκαμε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο όλοι ήταν στεναχωρημένοι, ήμασταν πίσω με τρεις πόντους, χάσαμε το προβάδισμα μας και απλά βγήκαμε στην τρίτη περίοδο και προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας».

Για τον Τζαμπάρι Πάρκερ που ήταν συμπαίκτης του:

«Είναι σπουδαίο να παίζω κόντρα στον Τζαμπάρι Πάρκερ. Ξέρει τις κινήσεις μου, ξέρω τις δικές του. Είναι σπουδαίος παίκτης, είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρεις. Όταν βάζει τα σουτ είναι σχεδόν αδύνατον να τον μαρκάρεις. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τον είδα».

Για το ότι προέρχεται από μια MVP σεζόν και όσα προσπαθεί να κάνει φέτος:

«Προσπαθώ να κάνω ότι έκανα την περσινή σεζόν, αλλά λίγο καλύτερα. Προσπαθώ να είμαι πιο επιθετικός, πιο έξυπνος, προσπαθώ να κάνω την ομάδα μου να κερδίσει. Αυτό είναι. Η φιλοσοφία μου φέτος είναι να γίνω καλύτερος και να κάνω ό,τι χρειάζεται για να νικάει η ομάδα μου. Αυτό προσπαθώ να κάνω».

Για το τι έχει βελτιώσει και τις συνεχόμενες νίκες των Μπακς εκτός έδρας:

«Δεν ξέρω τι έχω βελτιώσει. Αυτό μπορείτε να το πείτε εσείς. Αν θέλουμε φέτος να είμαστε καλή ομάδα πρέπει να κερδίζουμε όταν παίζουμε εκτός. Δεν έχει σημασία που παίζουμε, πρέπει να βγαίνουμε εκεί έξω και να δίνουμε ό,τι έχουμε να κερδίζουμε. Μέχρι τώρα έχουμε παίξει σπουδαίο μπάσκετ, τα δύο παιχνίδια που χάσαμε θα μπορούσαμε να τα είχαμε κερδίσει και πρέπει να συνεχίσουμε».

"It feels great going against Jabari. He knows my moves and I know his." pic.twitter.com/FCsY2OqRd3

