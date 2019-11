Ίρβινγκ και Ντουράντ πανηγυρίζουν χορεύοντας! (vid)

Οι Νετς αγωνίζονται για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον Κάιρι Ίρβινγκ, ο Ντουράντ έτσι κι αλλιώς είναι παροπλισμένος και οι δύο αστέρες της ομάδας είδαν τους συμπαίκτες τους να παίρνουν την νίκη κόντρα στους Χόρνετς.

Κάιρι και KD χάρηκαν με την ψυχή τους το τρίποντο που έβαλε ο Χάρις και άρχισαν να χορεύουν στον πάγκο, δείχνοντας ότι τουλάχιστον ψυχολογικά βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Kyrie and KD getting in on the Nets’ bench celebration pic.twitter.com/bPHhu2Da0C

— SportsCenter (@SportsCenter) November 21, 2019