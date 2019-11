Ο Τέιτουμ «διέλυσε» τους αστραγάλους του Τζορτζ και έστειλε το ματς στην παράταση (vid)

Με μια «σταυρωτή» ντρίπλα «πέταξε» στο παρκέ τον σταρ των Κλίπερς και στη συνέχεια έστειλε τη μπάλα το καλάθι για να οδηγηθεί το ματς στην παράταση.

Βέβαια στο έξτρα πεντάλεπτο η ομάδα του Λος Άντζελες κατάφερε να πάρει τη νίκη, αλλά η συγκεκριμένη ήταν «όλα τα λεφτά» του ματς.

Jayson Tatum is a BAD man! (via @NBATV ) pic.twitter.com/CkXMII9ZrP

Jayson Tatum stops on a dime and hits the clutch three in #PhantomCam! #Celtics pic.twitter.com/WcUxf1MNAc

— NBA (@NBA) November 21, 2019