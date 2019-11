Συγκεκριμένα έγινε ο πιο νέος σε ηλικία παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει σε δύο συνεχόμενα triple doubles, έχοντας 35+ πόντους στο ματς.

Ο Ντόντσιτς το πέτυχε σε ηλικία 20 χρονών και 265 ημερών, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Όσκαρ Ρόμπερτσον ο οποίος το είχε καταφέρει όταν ήταν 22 χρονών και 34 ημερών τον Δεκέμβριο του 1960.

Παράλληλα, έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με το πιο γρήγορο triple double έχοντας αγωνιστεί 25 ή λιγότερα λεπτά στο ματς!

At 20 years-265 days old, Luka Doncic is the youngest player with consecutive 35-point triple-doubles.

Oscar Robertson was the previous youngest at 22 years-34 days old in December 1960.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 21, 2019