Βομβαρδισμός τριπόντων στον αγώνα των Χιτ με τους Καβαλίερς από τον Ντάνκαν Ρόμπινσον. Ο γκαρντ των γηπεδούχων πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο 24 πόντους όλους με τρίποντα. Συγκεκριμένα είχε το εξωπραγματικό 8/10 τρίποντα και μάλιστα δεν έκανε καμία προσπάθεια ούτε για δίποντο, ενώ δεν είχε και βολές.

Heat's Duncan Robinson couldn't miss in the 1st half

Went 8/10 from 3PT for 24 PTS. pic.twitter.com/9Fi3pJqYZr

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 21, 2019