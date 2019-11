Μάβερικς – Ουόριορς: Εξωγήινος Ντόντσιτς στην πρώτη περίοδο (vid)

Περίοδο καριέρας από τον Λούκα Ντόντσιτς στον αγώνα των Μάβερικς με τους Ουόριορς. Ο Σλοβένος γκαρντ ήταν εξωγήινος στο ξεκίνημα πετυχαίνοντας σε 12 λεπτά συμμετοχής 22 πόντους με 2/2 δίποντα, 5/6 τρίποντα και 3/3 βολές. Επίσης κατέβασε 5 ριμπάουντ και έδωσε και 5 ασίστ. Ό,τι οι περισσότεροι παίκτες το κάνουν σε όλο το ματς, το έκανε σε 12 λεπτά, ενώ στο ίδιο διάστημα οι Ουόριορς είχαν πετύχει συνολικά μόλις 16 πόντους.

Luka had 22 points, 5 rebounds, and 5 assists in the first quarter. Tell a friend. #MFFL

And tune in to see what he'll do next: https://t.co/JPnxJsnATi pic.twitter.com/sYTP5nIMyf

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 21, 2019