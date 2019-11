Σίξερς – Νικς: Λαβή σε Εμπίντ από Μόρις και παραλίγο θερμό επεισόδιο (vid)

Το ματς των Σίξερς με τους Τίμπεργουλβς θύμισε η αναμέτρηση της ομάδας της Φιλαδέλφεια με τους Νικς, καθώς παραλίγο να έχουμε και πάλι θερμό επεισόδιο. Τότε ήταν ο Εμπίντ με τον Τάουνς, τώρα ήταν και πάλι ο Καμερουνέζος, με τον Μόρις αυτή την φορά. Ο παίκτης των Νικς γκρέμισε άτσαλα τον σέντερ των Σίξερς και η σύρραξη αποφεύχθηκε επειδή όλοι έπεσαν επάνω τους. Πάλι καλά να λέμε...

Morris threw down Embiid and he wasn't having it pic.twitter.com/SNPPvBLWm6

