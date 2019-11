Όχι δεν είναι κάποιο buzzer beater, αλλά πραγματικά ανοίξτε τον ήχο για να ακούσετε τις αντιδράσεις των φίλων των Σίξερς στο τρίποντο που πέτυχε ο Μπεν Σίμονς. Δεν μιλάμε βέβαια για όποιο και όποιο τρίποντο, αλλά για το πρώτο στην καριέρα του Αυστραλού φόργουορντ, το οποίο πανηγυρίστηκε όπως του άξιζε...

Ben Simmons officially hits the first 3 of his career pic.twitter.com/Fz2l3CZ5Rf

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2019