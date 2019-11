Τέλος ο παίκτης Γκασόλ από τους Μπλέιζερς, συζητήσεις να αναλάβει προπονητικό ρόλο (pic & vid)

Ο Πάου Γκασόλ πήγε το καλοκαίρι στους Όρεγκον, αλλά δε θα φορέσει τη φανέλα των Μπλέιζερς αφού αποδεσμεύτηκε.

Ο Ισπανός σέντερ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό του πόδι, ωστόσο θα παραμείνει στο Πόρτλαντ για την αποθεραπεία του.

Μάλιστα ο Γκασόλ συζητά με τους Μπλέιζερς το ενδεχόμενο να παραμείνει στο προπονητικό team της ομάδας.

Ο ίδιος μεταξύ άλλων ανέφερε πως, «διατηρώ μεγάλο πάθος για το παιχνίδι και θέλω να γίνω καλά για να ξαναπαίξω. Μέχρι τότε και όσο θα κάνω την αποθεραπεία μου ψάχνουμε τρόπο με τους Μπλέιζερς να βοηθήσω την ομάδα από ένα διαφορετικό πόστο».

As of today, I will no longer be a member of the @TrailBlazers player roster, so I can focus all my energy on my rehabilitation. pic.twitter.com/JlXWJ73B23

— Pau Gasol (@paugasol) November 20, 2019