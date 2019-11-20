Η 34άρα του Ντέιβις κόντρα στους Θάντερ (vid)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Άντονι Ντέιβις.
Ο Unibrow είχε 34 πόντους κόντρα στους Θάντερ, βάζοντας το λιθαράκι του στη νίκη των Λέικερς.
Δείτε τα καλύτερα του.
ΠΑΟΚ -vs
ZARAGOZA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
RATIOPHARM ULM -
BROSE BAMBERG -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
FC BARCELONA -vs
FENERBAHCE BEKO -
KIROLBET BASKONIA -vs
CSKA MOSCOW -
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 85vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 85vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 93vs
CRVENA ZVEZDA 80
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 84vs
ANADOLU EFES 90
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 92vs
MACCABI TEL AVIV 88
FC BARCELONA -vs
FENERBAHCE BEKO -
KIROLBET BASKONIA -vs
CSKA MOSCOW -
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 95vs
GOLDEN STATE 114
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ORLEANS PELICANS 115vs
PORTLAND 104
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 120vs
PHOENIX SUNS 116
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 112vs
OKLAHOMA CITY 107
UNICS KAZAN -vs
NANTERRE 92 -
TOFAS -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
RATIOPHARM ULM -
AS MONACO -vs
MACCABI RISHON -
ARKA GDYNIA -vs
BUDUCNOST -
PARTIZAN -vs
RYTAS -
MORABANC ANDORRA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
OLDENBURG -vs
TRENTO -
LIMOGES -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
GAZIANTEP -vs
NIZHNY NOVGOROD -
NEPTUNAS -vs
BESIKTAS -
ΠΑΟΚ -vs
ZARAGOZA -
NYMBURK -vs
MORNAR BAR -
BROSE BAMBERG -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
SIG STRASBOURG -vs
LIETKABELIS -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SZOMBATHELY -
SAN PABLO BURGOS -vs
HAPOEL JERUSALEM -
DARLINGTON 1883 -vs
WALSALL -
LINCOLN CITY -vs
IPSWICH TOWN -
WYCOMBE WANDERERS -vs
TRANMERE ROVERS -
NEWPORT COUNTY -vs
GRIMSBY TOWN -
SL BENFICA -vs
HAOK MLADOST -
LEVANTE UD II -vs
SELECCION VALENCIANA -
CONC. WIEMELHAUSEN -vs
ROT-WEISS ESSEN U19 -
Ο Άντονι Ντέιβις είχε κέφια κόντρα στους Θάντερ, μετρώντας 34 πόντους και οδηγώντας μαζί με τον ΛεΜπρόν τους Λέικερς στη νίκη.
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Άντονι Ντέιβις.
Ο Unibrow είχε 34 πόντους κόντρα στους Θάντερ, βάζοντας το λιθαράκι του στη νίκη των Λέικερς.
Δείτε τα καλύτερα του.