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Η 34άρα του Ντέιβις κόντρα στους Θάντερ (vid)

Η 34άρα του Ντέιβις κόντρα στους Θάντερ (vid)

Η 34άρα του Ντέιβις κόντρα στους Θάντερ (vid)

Ο Άντονι Ντέιβις είχε κέφια κόντρα στους Θάντερ, μετρώντας 34 πόντους και οδηγώντας μαζί με τον ΛεΜπρόν τους Λέικερς στη νίκη.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Άντονι Ντέιβις.

Ο Unibrow είχε 34 πόντους κόντρα στους Θάντερ, βάζοντας το λιθαράκι του στη νίκη των Λέικερς.

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