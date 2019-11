Mπλέιζερς: Στο -20 με τον Καρμέλο στο παρκέ! (pic)

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε με σούπερ προσφορά* (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Δεν ήταν καλό για τους Μπλέιζερς το ντεμπούτο του Καρμέλο.

Το Πόρτλαντ είχε -20 με τον Άντονι στο παρκέ στο ματς με τους Πέλικανς. Αυτό είναι το τρίτο χειρότερο plus-minus στην καριέρα του σε παιχνίδι που έπαιιξε περισσότερο από 25 λεπτά.

Πολύ καλύτερα τα πήγε η ομάδα όταν ο Μέλο δεν ακουμπούσε την μπάλα στην επίθεση ή όταν βρισκόταν στον πάγκο.

The Trail Blazers were outscored by 20 with Carmelo Anthony on the floor. That's tied for the third-worst plus-minus of Melo's career in fewer than 25 minutes played.

The Blazers offense was much better when Melo didn't touch the ball on Tuesday. pic.twitter.com/vLNdrtx0OG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 20, 2019