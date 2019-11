Ο χορός της Βένους Γουίλιαμς στο παρκέ είναι... Νο1! (vid)

Η σπουδαία τενίστρια επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο να περάσει το διάλειμμα από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η Βένους, βρέθηκε στο Στέιπλς Σέντερ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερς και στο ημίχρονο, αποφάσισε να γίνει «ένα» με τις cheerleaders και ανταποκρίθηκε ιδανικά!

Στο πλάι της βρέθηκε ο πρώην παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου Ρομπ Γκρονκόφσκι αλλά και ο Άγγλος κωμικός Τζέιμς Κόρντεν.

Venus, Gronk, and James Corden put on a show with the Laker Girls

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 20, 2019