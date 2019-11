Μπορεί να παίζει μπάσκετ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει... μυρωδιά από ποδόσφαιρο.

Ο Σέρβος έκανε τα μαγικά του στην προπόνηση των Νάγκετς, αφού απέφυγε αντίπαλο με κοφτή ντρίμπλε, τελείωσε έξοχα τη φάση και το πανηγύρισε με την ψυχή του.

The Nuggets opened practice by playing soccer and this was Jokic's goal and celebration.via @nuggets) pic.twitter.com/gddGLJdoqA

— House of Highlights (@HoHighlights) November 19, 2019