Πήγαν να ανάψουν τα αίματα στο Λέικερς-Θάντερ.

Ο Ντέιβις κάρφωσε και με το πόδι του χτύπησε τον Νοέλ, κάτι που δεν άρεσε στον Σρέντερ.

Οι δυο τους αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες, αλλά η κατάσταση ηρέμησε γρήγορα.

AD with the nasty lob and exchanges words with Dennis Schroder after. pic.twitter.com/k61PXarnEV

