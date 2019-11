Καρμέλο: «Ανήκω εδώ, γιατί μου πήρε τόσο πολύ;» (vid)

Επιστροφή Καρμέλο Άντονι είχαμε την χθεσινή βραδιά, αφού οι Μπλέιζερς του έδωσαν την ευκαιρία και εκείνος παλεύει πάλι να βρει την θέση του στο παρκέ. Ο Μέλο, μετά το τέλος του παιχνιδιού μίλησε για την σκέψη του όταν πάτησε παρκέ, που είναι η μία και μοναδική.

«Φίλε ανήκω εδώ. Μόλις έτρεξα στο γήπεδο σκέφτηκα... γιατί, γιατί μου πήρε τόσο πολύ; Σταματώ τώρα να αναρωτιέμαι».

"It was just like, man, I belong here."

—Carmelo on how it felt to start and hit his first 3-pointer pic.twitter.com/23qKirrbQF

— ESPN (@espn) November 20, 2019