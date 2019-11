ΛεΜπρόν Tζέιμς: Μοναδικός με triple double απέναντι σε όλες τις ομάδες! (pic & vid)

Συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και να γράφει ιστορία.

Κόντρα στους Κινγκς, είχε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει πετύχει triple-double κόντρα σε κάθε ομάδα.

Τα λόγια είναι περιττά για τον Βασιλιά!

O Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι 2ος στη λίστα πλέον με 29.

Tα περισσότερα τα έχει κάνει κόντρα στους Κινγκς (6). Απέναντι σε Σίξερς, Νάγκετς, Ράπτορς και Πίστονς έχει 5.

Με Σέλτικς, Μπλέιζερς, Μπουλς, Πέισερς και Νικς το έχει καταφέρει 4 φορές.

Οι ομάδες που το έχει κάνει μόλις μια φορά είναι οι Ουόριορς, οι Ρόκετς, οι Κλίπερς, οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς, οι Σπερς και οι Θάντερ

.@KingJames is the only player to put up a triple-double against all 30 NBA teams (via @EliasSports)

LeBron James - 30 teams

Russell Westbrook - 29 teams

Jason Kidd - 28 teams pic.twitter.com/glGsrpBHul

— ESPN (@espn) November 20, 2019