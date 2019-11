Λέικερς – Θάντερ: Απίστευτο πιτσιρίκι τα... στάζει από παντού (vid)

Μπορεί ο ΛεΜπρόν να έκανε και πάλι τα δικά του, ο Ντέιβις να ήταν για ακόμα μία φορά ασταμάτητος, αλλά στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Θάντερ την παράσταση έκλεψε ο Μαξ. Το πιτσιρίκι που σε ένα από τα τάιμ άουτ του αγώνα παίρνοντας μέρος σε ένα από τα event των... λιμνάνθρωπων τα «έσταξε» από παντού, αναγκάζοντας εκτός από τον κόσμο και τους παίκτες των Λέικερς να τον αποθεώσουν. Μια αποθέωση που όπως θα δείτε την αξίζει 100%.

Our buddy Maxx out here trying to get himself a contract! pic.twitter.com/4grjZQziXA

— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 20, 2019