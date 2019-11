Εχεις την μπάλα, θέλεις να δώσεις μια θεαματική ασίστ για να κάνεις την διαφορά. Να γίνει ένα εντυπωσιακό alley-oop και κάρφωμα από τον συμπαίκτη σου. Ως εδώ όλα καλά Ρόντνεϊ Χουντ, απλά δε νομίζουμε να έχεις συμπαίκτη τον Σούπερμαν γιατί στέλνοντας την μπάλα στην κορυφή της μπασκέτας, μόνο αυτός θα μπορούσε να την πιάσει...

"Go up and get that!" - Rodney Hood (probably) #Shaqtin pic.twitter.com/kcgDefALPS

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) November 20, 2019