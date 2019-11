Ο Μπρετ Μπράουν των Σίξερς προπονητής της εθνικής Αυστραλίας (pic)

Η Αυστραλία έχει πάρει ήδη το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ονειρεύεται μετάλλιο.

Η ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε να πάρει για προπονητή τον Μπρετ Μπράουν των Σίεξρς!

Από μόνη της αυτή η κίνηση δείχνει τις διαθέσεις των «μπούμερς» για τους αγώνες στο Τόκιο το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μπράουν είναι δεδομένο πως θα πείσει τόσο τον Μπεν Σίμονς όσο και άλλους Αυστραλούς NBAers να αγωνιστούν με την εθνική της χώρας τους.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Μπράουν στον πάγκο της Αυστραλίας αφού είχε καθίσει στον πάγκο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Australia is finalizing an agreement with Sixers coach Brett Brown to become its national team coach again, sources tell ESPN. Brown would coach Aussies in 2020 Olympics. Brown coached Australia in 2012 London Games.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2019