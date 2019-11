Οι Λέικερς επιστράτευσαν... κωμικό για να συνεχίσουν απτόητοι! (pic)

Ο γνωστός κωμικός που πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο Sticks and Stones της πλατφόρμας Netflix, έχοντας κερδίσει και το βραβείο Mark Twain για το American Humor, πέρασε αρκετές ώρες στο «αρχηγείο» των «λιμνανθρώπων».

«Ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτά τα Genius Talks είναι για να κάνουμε τους αθλητές μας να πιστέψουν πως είναι καλοί σε αυτό που κάνουν. Ο Σαπέλ είχε ορισμένα εξαιρετικά μηνύματα να περάσει στους παίκτες...» είπε ο κόουτς των Λέικερς, Φρανκ Βόγκελ.

Όταν ο δημοφιλής ηθοποιός ολοκλήρωσε την ομιλία του, πάτησε παρκέ και με τη βοήθεια των υπολοίπων έμαθε τα μυστικά του... step-back jump shot.

Ο Σαπέλ έγινε ακόμα ένας που προσκαλείται από τους Λέικερς για να μιλήσουν σε αυτές τις ιδιαίτερες μέρες των Genius Talks, μετά τους Ντένζελ Ουάσινγκτον, Κέντρικ Λαμάρ και Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον..

Good to see you, Dave. #LakeShow pic.twitter.com/rkL3ZCWJ9r

— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 18, 2019