Ο νεαρός Σλοβένος έκανε απίστευτα πράγματα στο παρκέ, κόντρα στους Σπερς και έγραψε ιστορία με το triple double του και την ατομική του επίδοση των 42 πόντων. Σε όλα αυτά ξεχώρισαν και τα παπούτσια του, αφού τα έκανε φορώντας τα παπούτσια που φέρνουν την υπογραφή του Στεφ Κάρι, σε χρώμα λαχανί.

Ωραίο το παπούτσι, ωραίος και ο Λούκα:

Luka gets a career-high 42 in the Under Armour Curry 7! #NBAKicks #MFFL pic.twitter.com/7Bv3g761Kk

— NBA KICKS (@NBAKicks) November 19, 2019