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ΝΒΑ TOP10: Μόνο Γιάννης, παντού Γιάννης! (vid)

ΝΒΑ TOP10: Μόνο Γιάννης, παντού Γιάννης! (vid)

ΝΒΑ TOP10: Μόνο Γιάννης, παντού Γιάννης! (vid)

Το TOP10 του ΝΒΑ είναι για ακόμα μια φορά εκπληκτικό, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στην κορυφή με το κάρφωμα του.

Για ακόμα μια βραδιά η δράση στο ΝΒΑ ήταν πλούσια και το TOP10 έχει μέσα εκπληκτικές φάσεις. Όλοι ήταν καλοί, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο καλύτερος και βρέθηκε στην κορυφή με το εκπληκτικό του κάρφωμα κόντρα στους Μπουλς.

Απολαύστε τον:

 

NBA Top 10 Plays of the Night | November 18, 2019

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