ΝΒΑ TOP10: Μόνο Γιάννης, παντού Γιάννης! (vid)

Για ακόμα μια βραδιά η δράση στο ΝΒΑ ήταν πλούσια και το TOP10 έχει μέσα εκπληκτικές φάσεις. Όλοι ήταν καλοί, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο καλύτερος και βρέθηκε στην κορυφή με το εκπληκτικό του κάρφωμα κόντρα στους Μπουλς.
Απολαύστε τον:
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
CRVENA ZVEZDA -
BAYERN MUNCHEN -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LYON-VILLEURBANNE -vs
ANADOLU EFES -
MILANO -vs
MACCABI TEL AVIV -
REAL MADRID -vs
BC KHIMKI -
VALENCIA -vs
ZENIT PETERSBURG -
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 123vs
CLEVELAND CAVALIERS 105
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 86vs
INDIANA PACERS 115
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 132vs
CHARLOTTE HORNETS 96
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 101vs
MILWAUKEE BUCKS 115
ΤΕΛΙΚΟ
HOUSTON ROCKETS 132vs
PORTLAND 108
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 117vs
SAN ANTONIO SPURS 110
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 85vs
BOSTON CELTICS 99
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 102vs
MINNESOTA 112
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 90vs
OKLAHOMA CITY 88
MARIBOR -vs
STURM GRAZ II -
GONSENHEIM -vs
VFB BODENHEIM 1909 -
HERTHA WIESBACH -vs
ELVERSBERG II -
FSV FRANKFURT -vs
SV DARMSTADT 98 -
UNION GUIMAR II -vs
BUZANADA -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
ΑΕΚ -vs
RASTA VECHTA -
VEF RIGA -vs
IBEROSTAR TENERIFE -
HAPOEL UNET HOLON -vs
SASSARI -
ANTWERP GIANTS -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
TURK TELEKOM -
DIJON -vs
BONN -
BAXI MANRESA -vs
FILOU OOSTENDE -
GALATASARAY -vs
UNICAJA -
CEDEVITA OLIMPIJA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ΒΕΛΓΙΟ -vs
ΚΥΠΡΟΣ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΣΘΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -vs
ΙΣΡΑΗΛ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -
ΛΕΤΟΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -
BRADFORD CITY -vs
SHREWSBURY TOWN -
EASTLEIGH -vs
STOURBRIDGE -
BROMLEY -vs
BRISTOL ROVERS -
PETERBOROUGH UNITED -vs
STEVENAGE -
BURTON ALBION -vs
SALFORD CITY -
EXETER CITY -vs
CAMBRIDGE UNITED -
ROCHDALE -vs
WREXHAM -
SWINDON TOWN -vs
CHELTENHAM TOWN -
DONCASTER ROVERS -vs
AFC WIMBLEDON -
GILLINGHAM -vs
SUNDERLAND AFC -
Το TOP10 του ΝΒΑ είναι για ακόμα μια φορά εκπληκτικό, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στην κορυφή με το κάρφωμα του.
Για ακόμα μια βραδιά η δράση στο ΝΒΑ ήταν πλούσια και το TOP10 έχει μέσα εκπληκτικές φάσεις. Όλοι ήταν καλοί, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο καλύτερος και βρέθηκε στην κορυφή με το εκπληκτικό του κάρφωμα κόντρα στους Μπουλς.
Απολαύστε τον: