O Γκριν έκανε εντυπωσιακό κάρφωμα και τον κάλεσαν για αντιντόπινγκ κοντρόλ! (pic & vid)

Με χαμόγελο αντιμετώπισε ο Ντάνι Γκριν το κάλεσμα της λίγκας, που μάλλον επηρεάστηκε απ΄' όσα είδε στο παρκέ. Ο παίκτης των Λέικερς έκανε ένα εντυπωσιακό follow κάρφωμα και ενημέρωσε μέσω twitter ότι η λίγκα τον κάλεσε να περάσει αντιντόπινγκ κοντρόλ.

Ίσως να φταίει που είναι ένας... παραδοσιακός σουτέρ και τους έκανε εντύπωση η ενέργεια που έβγαλε.

Danny Green thinks his dunk got the league's attention

(via @DGreen_14) pic.twitter.com/ccQiHK6BCt

— SportsCenter (@SportsCenter) November 18, 2019