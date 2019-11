Clutch Τζορτζ: Aπό πέρυσι σεζόν έχει διπλάσια κρίσιμα τρίποντα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη! (vid)

Ιστορία με την... ψυχραιμία του και την ικανότητα του γράφει ο Πολ Τζορτζ, που κόντρα στους Θάντερ έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο, έγραψε το 88-89, για να δώσει τελικά την νίκη στην ομάδα του.

Με αυτό το σουτ έγινε ο παίκτης, που από την περσινή σεζόν έχει πετύχει 4 κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, που έδωσαν και το προβάδισμα στην ομάδα του σε τέταρτη περίοδο ή παράταση και με αυτόν τον τρόπο είναι ο παίκτης που το έχει πετύχει τις διπλάσιες φορές από τους άλλους.

Since the start of last season, Paul George has made 4 go-ahead threes in the final 30 seconds of the 4th quarter or overtime, twice as many as any other player in the league in that span. https://t.co/ZuILOA5j6F

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 19, 2019