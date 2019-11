Φοβερός Αντετοκούνμπο: Πήρε κοριτσάκι στην αγκαλιά του και έδωσε συνέντευξη! (vid)

Πέρυσι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε πάρει αγκαλιά ένα κοριτσάκι και μίλησε στους δημοσιογράφους μετά από αναμέτρηση των Μπακς.

Φέτος το ξαναέκανε μετά το ματς με τους Μπουλς.

Μάλιστα ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως η πιτσιρικά δίνει την 2η της συνέντευξη, μετά την περσινή εμφάνιση της, ενώ την προέτρεψε να στείλει φιλάκια.

Ο Greek Freak συνηθίζει με τα παιδιά, αφού σε λίγο καιρό θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Δείτε τον MVP του ΝΒΑ και την γλυκιά πιτσιρίκα

"Blow a kiss!!"@Giannis_An34 does his postgame media with a special guest!! pic.twitter.com/VF3sEEqMPr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 19, 2019