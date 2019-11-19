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Μπουλς - Μπακς: Κάντε στην άκρη, ο Γιάννης «απογειώνεται» (vid)

Μπουλς - Μπακς: Κάντε στην άκρη, ο Γιάννης «απογειώνεται» (vid)

Μπουλς - Μπακς: Κάντε στην άκρη, ο Γιάννης «απογειώνεται» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... πέταξε για ένα φοβερό κάρφωμα κόντρα στους Μπουλς.

Δεν σταματά τα καρφώματα κόντρα στους Μπουλς ο Γιάννης.

Ο Greek Freak πήρε την πάσα του ΝτιΒιτσέντζο και... απογειώθηκε.

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