Μπουλς - Μπακς: Κάντε στην άκρη, ο Γιάννης «απογειώνεται» (vid)

Δεν σταματά τα καρφώματα κόντρα στους Μπουλς ο Γιάννης.
Ο Greek Freak πήρε την πάσα του ΝτιΒιτσέντζο και... απογειώθηκε.
Απολαύστε τον
Rise up, Greak Freak!pic.twitter.com/5xW8u4l3lz
— Ballislife.com (@Ballislife) November 19, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 3vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 9vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΔΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ 5vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 3vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ZALGIRIS KAUNAS -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ALBA BERLIN -vs
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REAL MADRID -vs
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NEW YORK KNICKS 94vs
CLEVELAND CAVALIERS 71
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TORONTO RAPTORS 70vs
CHARLOTTE HORNETS 59
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BROOKLYN NETS 44vs
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CHICAGO BULLS 54vs
MILWAUKEE BUCKS 51
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HOUSTON ROCKETS 54vs
PORTLAND 44
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SAN ANTONIO SPURS 10
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... πέταξε για ένα φοβερό κάρφωμα κόντρα στους Μπουλς.
Δεν σταματά τα καρφώματα κόντρα στους Μπουλς ο Γιάννης.
Ο Greek Freak πήρε την πάσα του ΝτιΒιτσέντζο και... απογειώθηκε.
Απολαύστε τον
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