Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τον Ραντλ κόντρα στους Καβς.

Ο παίκτης των Νικς μέτρησε 23 πόντους στο ημίχρονο.

Δείτε μερικά καλάθια του.

Julius Randle drops 23 PTS in the 1st half for the @nyknicks#NewYorkForever 64#BeTheFight 51

— NBA (@NBA) November 19, 2019