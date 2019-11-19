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Σανς - Σέλτικς 85-99: Τέιτουμ λαμπρός τους οδηγεί! (vid)

Σανς - Σέλτικς 85-99: Τέιτουμ λαμπρός τους οδηγεί! (vid)

Σανς - Σέλτικς 85-99: Τέιτουμ λαμπρός τους οδηγεί! (vid)
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Oι Σέλτικς επικράτησαν με 99-85 των Σανς και πήγαν στο 11-2, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Τέιτουμ.

Επέστρεψαν στις νίκες οι Σέλτικς.

Οι Κέλτες επικράτησαν με 99-85 των Σανς και πήγαν στο 11-2. 

Ο Τέιτουμ ήταν πρώτος σκόρερ με 26 πόντους, ενώ είχε 11 ριμπάουντ. Ο Ουόκερ είχε 19 και ο Σμαρτ 17.

Από την άλλη 20 είχε ο Μπούκερ και 15 ο Ούμπρε.

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