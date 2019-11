Μάβερικς - Σπερς 117-110: Εκπληκτικός Ντόντσιτς στο ματς της ζωής του! (vid)

Ασύλληπτος, ασυναγώνιστος, ασταμάτητος Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος έκανε όργια κόντρα στους Σπερς και οι Μάβερικς .νίκησαν με 117-110.

Ο ηγέτης του Ντάλας είχε 42 πόντους (ρεκόρ καριέρας), 12 ασιστ και 11 ριμπάουντ σε ένα απολαυστικό show, ενώ έβαλε το τρίποντο που σκότωσε τους αντιπάλους 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Mάλιστα έγινε ο 2ος νεότερος στην ιστορία με 40άρα και triple double

@luka7doncic (20 years, 263 days) becomes the 2nd-youngest player to record a 40-PT triple-double in @NBAHistory. The youngest was @KingJames (20 years, 100 days) on 4/9/2005.

Luka: 42 PTS, 11 REB, 12 AST

LeBron: 40 PTS, 10 REB, 10 AST pic.twitter.com/JhuN2Q9xm2

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 19, 2019