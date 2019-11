O Σίμονς έχει 0/17 τρίποντα στην καριέρα του και πέτυχε 6 σερί στο ζέσταμα των Σίξερς! (vid)

Ο Αυστραλός είχε 0/11 τρίποντα τη σεζόν 2017-18, 0/6 τη σεζόν 2018-19, δεν έχει δοκιμάσει να σουτάρει τρίποντο φέτος ενώ... γκρεμίστηκε το γήπεδο όταν πέτυχε το πρώτο του στο φιλικό των Σίξερς με τους Γκουαντζού Λάιονς!

Όσο απίθανο κι αν ακούγεται, ο Σίμονς πέτυχε έξι συνεχόμενα στο ζέσταμα των Σίξερς πριν από τον αγώνα με τους Καβαλίερς!

