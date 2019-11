Μάλλον βιαζόντουσαν πολύ στο Μπουλς-Νετς.

Οι δυο ομάδες έτρεξαν πάρα πολύ και σούταραν δίχως να γυρίσουν και πολύ τη μπάλα στη 1η περίοδο.

Σούταραν 7 φορές μέσα σε 45 δευτερόλεπτα και δεν βρήκαν στόχο σε καμία.

Μέχρι να βρει στόχο o Kλάξτον από κοντά.

This sequence was tough to watch. pic.twitter.com/AKFlL7V7Vn

— House of Highlights (@HoHighlights) November 16, 2019