Μαθαίνουν δίπλα στον κορυφαίο και πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του ματς των Σπερς με τους Μπλέιζερς και έτσι ανέλαβαν να τον αντικαταστήσουν οι assistant coaches.

Τιμ Ντάνκαν και Μπέκι Χάμον πήραν την ευθύνη να οδηγήσουν το Σαν Αντόνιο, το οποίο όμως ηττήθηκε από το Πόρτλαντ.

Coach Tim Duncan takes over the huddle after Gregg Popovich gets ejected pic.twitter.com/6nupgITiDP

— gifdsports (@gifdsports) November 17, 2019