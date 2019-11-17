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«Οδοστρωτήρας» Γιάννης στην κορυφή του TOP 10! (vid)

«Οδοστρωτήρας» Γιάννης στην κορυφή του TOP 10! (vid)

«Οδοστρωτήρας» Γιάννης στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί στο TOP 10 του ΝΒΑ με καρφωματάρα στο Νο.1, αλλά και ένα φοβερό μπλοκ.

TOP 10 χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει!

Ο Greek Freak έχει 2 παρουσίες στο TOP 10 της ημέρας.

Το απίθανο μπλοκ του δεν θα μπορούσε να λείπει, ενώ η καρφωματάρα κόντρα σε 2 παίκτες των Πέισερς είναι στην κορυφή.

Απολαύστε το TOP 10

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