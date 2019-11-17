«Οδοστρωτήρας» Γιάννης στην κορυφή του TOP 10! (vid)

TOP 10 χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει!
Ο Greek Freak έχει 2 παρουσίες στο TOP 10 της ημέρας.
Το απίθανο μπλοκ του δεν θα μπορούσε να λείπει, ενώ η καρφωματάρα κόντρα σε 2 παίκτες των Πέισερς είναι στην κορυφή.
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ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
CHICAGO BULLS 111vs
BROOKLYN NETS 117
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 83vs
MILWAUKEE BUCKS 102
ΤΕΛΙΚΟ
NEW YORK KNICKS 102vs
CHARLOTTE HORNETS 103
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 109vs
NEW ORLEANS PELICANS 94
ΤΕΛΙΚΟ
MINNESOTA 105vs
HOUSTON ROCKETS 125
ΤΕΛΙΚΟ
SAN ANTONIO SPURS 116vs
PORTLAND 121
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 110vs
TORONTO RAPTORS 102
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES CLIPPERS 150vs
ATLANTA HAWKS 101
CLEVELAND CAVALIERS -vs
PHILADELPHIA 76ERS -
SACRAMENTO KINGS -vs
BOSTON CELTICS -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
AFYON BELEDIYE -
TOFAS -vs
FENERBAHCE BEKO -
BESIKTAS -vs
BURSASPOR -
TRENTO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
OPENJOBMETIS VARESE -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
ALMA TRIESTE -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
MILANO -
ORIORA PISTOIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
VIRTUS ROMA -vs
VL PESARO -
DYNAMO KYIV -vs
OBOLON-BROVAR KYIV -
FK KRASNODAR -vs
ROSTOV -
FC BARCELONA -vs
ESTUDIANTES -
GRAN CANARIA -vs
UCAM MURCIA -
VALENCIA -vs
ZARAGOZA -
BILBAO BASKET -vs
REAL MADRID -
KIROLBET BASKONIA -vs
FUENLABRADA -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΟΥΚΡΑΝΙΑ -
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ -vs
ΤΣΕΧΙΑ -
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ -vs
ΑΓΓΛΙΑ -
ΑΝΔΟΡΡΑ -vs
ΤΟΥΡΚΙΑ -
ΑΛΒΑΝΙΑ -vs
ΓΑΛΛΙΑ -
ΜΟΛΔΑΒΙΑ -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ -
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) -vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Γ) -
ΔΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ) -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -
ΕΛΛAΔΑ (Γ) -vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Γ) -
ΑΛΒΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Γ) -vs
ΒΕΛΓΙΟ (Γ) -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Γ) -
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ) -vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -
ΕΣΘΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΤΣΕΧΙΑ (Γ) -vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Γ) -
GREAT BRITAIN (W) -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ (Γ) -
ΚΡΟΑΤΙΑ (Γ) -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒ. (Γ) -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ (Γ) -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί στο TOP 10 του ΝΒΑ με καρφωματάρα στο Νο.1, αλλά και ένα φοβερό μπλοκ.
TOP 10 χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει!
Ο Greek Freak έχει 2 παρουσίες στο TOP 10 της ημέρας.
Το απίθανο μπλοκ του δεν θα μπορούσε να λείπει, ενώ η καρφωματάρα κόντρα σε 2 παίκτες των Πέισερς είναι στην κορυφή.
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